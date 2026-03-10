Alles Gute, Babsi Schett! Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Österreichs einstiges Tennis-Aushängeschild, die als Nummer sieben der Welt so hoch kletterte wie keine andere rot-weiß-rote Spielerin, feiert am 10. März ihren 50er! „Ich habe mir vorgenommen, das ganze Jahr zu feiern“, verriet Schett-Eagle, die mit Ehemann Joshua und Sohn Noah in Noosa Heads (Australien) lebt, der „Krone“ im Interview – und noch einiges mehr.
„Krone“: Barbara, alles Gute zum Geburtstag! Kannst du uns verraten, wie du feiern wirst?
Barbara Schett-Eagle: Am Dienstagvormittag gibt es bei uns immer eine Laufgruppe, da wird auch an meinem Geburtstag keine Ausnahme gemacht. Danach wird mit Kaffee schon etwas vorgefeiert. Am Abend wird fein gegessen, nur im Kreis der Familie. Also mit meinem Mann Joshua, meinem Sohn Noah und meinen Eltern, die zu Besuch sind. Am Sonntag gehen wir dann noch einmal in größerer Runde ins Restaurant. Und im Sommer gibt es ein großes Fest in Österreich. Ich liebe Geburtstage ja generell und habe mir vorgenommen, das ganze Jahr zu feiern.
