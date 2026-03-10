Rückkehr zu Real? Jetzt spricht Luka Modric selbst

„Die Gerüchte gibt es immer“

Dessen Bedingung für eine Unterschrift in der spanischen Hauptstadt, so heißt es, sei jedoch, dass er Adrien Rabiot und Luka Modric mitnehmen darf. Gegenüber „Madrid Xtra“ hat sich Letzterer nun selbst geäußert. „Allegri und ich bei Real Madrid? Die Gerüchte gibt es immer, aber sie interessieren mich nicht. Ich bin hier in Mailand sehr glücklich“, machte der Routinier den Real-Fans wenig Hoffnung.