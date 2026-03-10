Rückkehr zu Real? Jetzt spricht Luka Modric selbst

Nachdem seit mehreren Wochen Berichte die Runde machen, Luka Modric könnte zu Real Madrid zurückkehren, hat sich der Kroate nun selbst zu den Gerüchten geäußert. Auch über einen möglichen Deal mit Massimiliano Allegri war berichtet worden.
Aktuell sitzt Alvaro Arbeloa auf der Trainerbank der „Königlichen“, der Spanier hatte im Jänner das Amt von Xabi Alonso übernommen. Allerdings soll Klub-Präsident Florentino Perez als langfristige Lösung andere Namen auf der Wunschliste haben. So etwa Allegri, aktuell Cheftrainer bei der AC Milan.
„Die Gerüchte gibt es immer“
Dessen Bedingung für eine Unterschrift in der spanischen Hauptstadt, so heißt es, sei jedoch, dass er Adrien Rabiot und Luka Modric mitnehmen darf. Gegenüber „Madrid Xtra“ hat sich Letzterer nun selbst geäußert. „Allegri und ich bei Real Madrid? Die Gerüchte gibt es immer, aber sie interessieren mich nicht. Ich bin hier in Mailand sehr glücklich“, machte der Routinier den Real-Fans wenig Hoffnung.
Auch sein Trainer meinte zuletzt: „Ich bin glücklich bei Milan und habe einen Vertrag bis 2027.“ Sosehr sich so mancher Madrid-Anhänger Modric‘ Rückkehr zur alten Wirkungsstätte auch wünscht, so wird es wohl kaum zu dem Transfer kommen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.