Auch Allegri ein Thema

Rückkehr zu Real? Jetzt spricht Luka Modric selbst

La Liga
10.03.2026 06:07
Seit Sommer steht Luka Modric bei der AC Milan unter Vertrag.
Seit Sommer steht Luka Modric bei der AC Milan unter Vertrag.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem seit mehreren Wochen Berichte die Runde machen, Luka Modric könnte zu Real Madrid zurückkehren, hat sich der Kroate nun selbst zu den Gerüchten geäußert. Auch über einen möglichen Deal mit Massimiliano Allegri war berichtet worden.

0 Kommentare

Aktuell sitzt Alvaro Arbeloa auf der Trainerbank der „Königlichen“, der Spanier hatte im Jänner das Amt von Xabi Alonso übernommen. Allerdings soll Klub-Präsident Florentino Perez als langfristige Lösung andere Namen auf der Wunschliste haben. So etwa Allegri, aktuell Cheftrainer bei der AC Milan. 

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri(Bild: EPA/Roberto Bregani)

„Die Gerüchte gibt es immer“
Dessen Bedingung für eine Unterschrift in der spanischen Hauptstadt, so heißt es, sei jedoch, dass er Adrien Rabiot und Luka Modric mitnehmen darf. Gegenüber „Madrid Xtra“ hat sich Letzterer nun selbst geäußert. „Allegri und ich bei Real Madrid? Die Gerüchte gibt es immer, aber sie interessieren mich nicht. Ich bin hier in Mailand sehr glücklich“, machte der Routinier den Real-Fans wenig Hoffnung.

13 Jahre lang kickte Modric für die „Königlichen“.
13 Jahre lang kickte Modric für die „Königlichen“.(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Auch sein Trainer meinte zuletzt: „Ich bin glücklich bei Milan und habe einen Vertrag bis 2027.“ Sosehr sich so mancher Madrid-Anhänger Modric‘ Rückkehr zur alten Wirkungsstätte auch wünscht, so wird es wohl kaum zu dem Transfer kommen ...

