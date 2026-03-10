Vorteilswelt
Drama um Kampfsportler

Deutscher MMA-Profi (28) bei Autounfall verstorben

Sport-Mix
10.03.2026 06:30
Irahim Cholo wurde nur 28 Jahre alt.
Irahim Cholo wurde nur 28 Jahre alt.(Bild: Instagram/ibrahim_cholo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die deutsche Kampfsportszene trauert um Ibrahim Cholo. Der MMA-Kämpfer ist am Sonntagabend bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 28 Jahre alt ...

Wie die lokale Polizei erklärte, sei Cholo am Sonntag gegen 21.15 Uhr im Umkreis von Wuppertal mit seinem BMW M850i ins Schleudern geraten, nachdem er in einer Kurve seinen Bruder überholt hatte. Der Wagen sei mit der Fahrerseite gegen eine Hauswand geprallt, die durch das automatische Notrufsystem alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Sportlers feststellen.

Von sechs Kämpfen hatte Cholo vier gewinnen können. Er hinterlässt eine zweijährige Tochter sowie seine schwangere Ehefrau.

Sport-Mix
10.03.2026 06:30
