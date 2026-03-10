Deutscher MMA-Profi (28) bei Autounfall verstorben

Wie die lokale Polizei erklärte, sei Cholo am Sonntag gegen 21.15 Uhr im Umkreis von Wuppertal mit seinem BMW M850i ins Schleudern geraten, nachdem er in einer Kurve seinen Bruder überholt hatte. Der Wagen sei mit der Fahrerseite gegen eine Hauswand geprallt, die durch das automatische Notrufsystem alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Sportlers feststellen.