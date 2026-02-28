Die kleine Botin ist bei sich angekommen

Ein privater und ehrlicher Einblick in die letzten zwei Jahre und was ich mir daraus als Erkenntnis mitnehme. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Im Februar 2024 blieb kein Stein auf dem anderen. Damals begann die Veränderung mit dem leisen, aber bestimmten Satz: „So kann es nicht bleiben, ich will die Trennung.“ Viele Jahre habe ich funktioniert, die Familie getragen, Krisen gestemmt, Verantwortung übernommen. Nach außen stabil, aber innen habe ich mich zunehmend von mir selbst entfernt.
Der Gedanke zu gehen, kam nicht über Nacht, die Gewissheit kam langsam und mit viel Angst im Gepäck. Eine Trennung ist kein Sieg: sie ist das Eingestehen von Scheitern, sie ist Verlust, Zweifel, Schmerz und da ist die alles übertönende Frage, ob man alles aufs Spiel setzt: Vertrautheit, Sicherheit, die Umgebung der Kinder und das, was man sich aufgebaut hat.
Genau deshalb will ich nichts romantisieren. Mir war klar, dass mein Mut dieses Mal darin liegt, auf mich zu hören und mich zu sehen. Dieses ehrliche und schmerzhafte Hinsehen hat diesen Schritt bedeutet, der ein Sortieren, neu Organisieren und Aushalten von Gefühlen eingeleitet hat. Es hat sich ein Raum geöffnet und ich habe echte Unterstützung von Freunden bekommen. Auch eine neue Liebe war möglich, völlig unerwartet und richtig. Heute, zwei Jahre später sehe ich das alles klarer: Mein Schritt hat nicht nur mein Leben verändert, auch die Kinder und unser Umfeld haben ein neues Gleichgewicht gefunden. Es läuft anders, aber gut. Unser Familienleben 2.0: ruhiger, ehrlicher und passend für den Moment.
