Die kleine Botin ist bei sich angekommen

Genau deshalb will ich nichts romantisieren. Mir war klar, dass mein Mut dieses Mal darin liegt, auf mich zu hören und mich zu sehen. Dieses ehrliche und schmerzhafte Hinsehen hat diesen Schritt bedeutet, der ein Sortieren, neu Organisieren und Aushalten von Gefühlen eingeleitet hat. Es hat sich ein Raum geöffnet und ich habe echte Unterstützung von Freunden bekommen. Auch eine neue Liebe war möglich, völlig unerwartet und richtig. Heute, zwei Jahre später sehe ich das alles klarer: Mein Schritt hat nicht nur mein Leben verändert, auch die Kinder und unser Umfeld haben ein neues Gleichgewicht gefunden. Es läuft anders, aber gut. Unser Familienleben 2.0: ruhiger, ehrlicher und passend für den Moment.