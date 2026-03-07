Die kleine Botin plaudert aus dem Stadtgarten

Bis sie aber hinaus können dauert es noch, und in der Zwischenzeit bereite ich alles gut vor. Die Terrasse ist gekehrt und die Töpfe abgezählt, frische Erde steht auch schon bereit. Was ich auch noch in Angriff nehme, sind Pflanzenschildchen. Die kann man sehr einfach selber machen und man erspart sich das Ratespiel, was wo eingesetzt wurde. Meine Lieblingsvariante ist aus lufttrocknendem Ton. Dazu knete ich den Ton gut und rollen ihn etwa 1/2 Zentimeter dick aus. Mit Hilfe eines Lineals schneide ich dann die Schilder zu. Mit Buchstabenstempel drücke ich die Namen der Pflanzen und Kräuter ein. Nach dem Trocknen habe ich so schlichte und schöne Schilder für Töpfe und Beete.