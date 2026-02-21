Vorteilswelt
Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin pflanzt jetzt Hoffnung

Niederösterreich
21.02.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich mit den Kindern im Februar meine Geduld trainiere und dabei die Natur beim Erwachen beobachten kann. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Der kürzeste Monat zeigt sich mit voller Kraft. Noch immer ist der Winter da und der Schal liegt noch immer griffbereit auf der Garderobe. Deshalb machen wir uns den Frühlingsstart einfach selber: mit einer Schale Erde und ein paar Samen. Zusammen mit den Kindern ist das ein schönes Projekt, die ersten Gartenpflänzchen vorzuziehen.

Dazu ist in jedem Haushalt etwas zu finden: Joghurtbecher, Eierkartons, Zeitungspapier oder Klopapierrollen reichen als einfache nachhaltige Pflanztöpfe. Kinder lieben es: sie haben eine Aufgabe, sind beschäftigt und haben in den nächsten Tagen und Wochen auch echte Verantwortung. Damit etwas wächst, wollen die Samen auch gegossen werden. Kresse und Radieschen keimen sehr schnell, die dürfen keinesfalls fehlen. Tomaten und Chili kann man auch schon vorziehen. Schnittlauch und Petersilie eigenen sich auch für das Mini-Naturprojekt. Solange die Kinder noch klein sind, sind auch Erbsen perfekt, die wachsen so schnell!

Für die ganze Familie ist das schön, weil man dabei spürt, dass Nahrung nicht „aus dem Supermarkt“ kommt, sondern in der Erde entsteht, Wasser, Licht, Wärme und Fürsorge braucht, um zu wachsen. Wir alle lernen dabei etwas. Geduld zum Beispiel oder Vertrauen. Wer sät, sieht nicht sofort ein Ergebnis. Wachstum beginnt oft dort, wo wir es nicht sehen können. Der Februar ist so perfekt dafür. Vieles braucht einfach seine Zeit, um zu wachsen.

Niederösterreich
21.02.2026 05:45
