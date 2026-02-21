Die kleine Botin pflanzt jetzt Hoffnung

Dazu ist in jedem Haushalt etwas zu finden: Joghurtbecher, Eierkartons, Zeitungspapier oder Klopapierrollen reichen als einfache nachhaltige Pflanztöpfe. Kinder lieben es: sie haben eine Aufgabe, sind beschäftigt und haben in den nächsten Tagen und Wochen auch echte Verantwortung. Damit etwas wächst, wollen die Samen auch gegossen werden. Kresse und Radieschen keimen sehr schnell, die dürfen keinesfalls fehlen. Tomaten und Chili kann man auch schon vorziehen. Schnittlauch und Petersilie eigenen sich auch für das Mini-Naturprojekt. Solange die Kinder noch klein sind, sind auch Erbsen perfekt, die wachsen so schnell!