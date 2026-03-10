Der „Gute-Nacht-Trunk“ mit 28 Schlaftabletten

Beitragshandlung durch Überreichen der Tabletten

Während der 85-Jährige die Zelle bereits Anfang Oktober verlassen durfte, befindet sich die 59-Jährige nach wie vor in der Justizanstalt. Ihr wird durch die Übergabe der Tabletten ein Tatbeitrag angelastet – auch ihr drohe eine Verurteilung wegen des Vorwurfs des Mordversuchs. Laut dem Gutachten eines Pharmakologen sei die Dosis sowohl beim Mann als auch bei der Ehefrau „potenziell tödlich“ gewesen. Bemerkenswert: Die Frau hatte eine viermal höhere Dosis intus.