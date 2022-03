Großer Preis

So ein Moment ereignete sich gestern in der Leipziger Nikolaikirche. Da bekam der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß den Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Eine Jury mit Gespür hatte Gauß vor Monaten zum diesjährigen Preisträger gewählt. Niemand aus der Jury ahnte damals bei der Entscheidung im Winter 2021, in welchem Zustand sich Europa im März 2022 befinden würde.