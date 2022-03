„Schweine haben schon genug gelitten!“

„Die Schweine haben lange genug gelitten, wir bitten den neuen Tierschutzminister um Hilfe!“ hieß es am Mittwoch vor dem Landhaus in Bregenz. Gerichtet war dieser Appell an Johannes Rauch, der bekanntlich seit Kurzem Minister ist. Die Aktivisten des Vereins VGT hoffen, dass der für Schweine qualvolle und nach wie vor legale Vollspaltenboden in der Nutztierhaltung bald Geschichte ist.