Tesla stoppt Produktion in Shanghai wegen Corona

Tesla hat angesichts verschärfter Corona-Restriktionen in China die Produktion in seinem Shanghaier Werk vorübergehend eingestellt. Einer internen Mitteilung an Beschäftigte und Lieferanten zufolge sollen die Bänder am Mittwoch und Donnerstag ruhen. Eine Begründung führte der US-Elektroautobauer nicht an.