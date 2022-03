„Monster Hunter Rise“: Die Hatz geht weiter

Mit der Erweiterung „Sunbreak“ geht Capcoms Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“ ab dem 30. Juni auf PC (via Steam) und Switch in die Verlängerung. Ein neuer Trailer bietet einen Einblick in die Handlung, den Elgado-Außenposten, die herausfordernden neuen Monster sowie die Fähigkeiten, die Jäger nach Abschluss der Geschichte des ursprünglichen Spiels erhalten werden.