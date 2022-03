Jaguar-Batterien bekommen ein zweites Leben

Jaguar selbst hat das Second-Life-System bereits bei den Tests zur Formel-E-Weltmeisterschaft eingesetzt, um die Diagnosegeräte und die Boxengarage mit Strom zu versorgen. Eine Speichereinheit wird außerdem im Jaguar Land Rover Experience Centre in Johannesburg in Südafrika - dem größten der Welt - stehen, um die in Phasen schwankende Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz zu unterstützen.