Flott durch den Tunnel statt „Umsteigen in Bruck“

Für viele Kärntner, aber auch Wiener war das „Umsteigen in Bruck“ in den 70er- und 80er-Jahren beinahe ein kultureller Begriff. Mit der Koralmbahn geht auch dieses Kapitel zu Ende. Die „Krone“ war noch einmal auf alten Pfaden unterwegs.
Wer kein eigenes Auto hatte und vor 2007 von Klagenfurt nach Graz kommen wollte, kam an der Bahnstrecke über Bruck an der Mur nicht vorbei. Und während uns die Deutschen heute um die Pünktlichkeit der ÖBB beneiden, war dies nicht immer so. Zusammen mit einer wesentlich geringerer Taktung konnte das Umsteigen in Bruck zu einem echten Abenteuer werden.
