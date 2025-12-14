Österreich-Gegner: Zidane, vier Deutschland-Kicker

Den prominentesten Nachnamen trägt dabei wohl einer von drei Goalies. Die Rede ist von Luca Zidane, jawohl, Sohn des einstigen Weltklasse-Primgeigers Zinedinde. Der 27-Jährige steht hauptberuflich für den spanischen Zweitligisten FC Granade zwischen den Pfosten. Im Oktober erhielt er erstmals eine Berufung ins algerische Nationalteam. Warum Algerien und nicht Frankreich? Hat recht pragmatische Gründe. Zwar spielte Zidane in der Jugend für französische Auswahlen, sah dort im Profi-Bereich aufgrund überstarker Konkurrenz aber wenig Aussichten auf eine WM-Teilnahme. Daher Algerien. Und womöglich ein WM-Einsatz gegen Österreich. Rot-Weiß-Rot wurde für die Weltmeisterschaft nämlich tatsächlich Algerien zugelost.