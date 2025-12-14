Vorteilswelt
„Ohne Hilfe wäre es bei mir daheim kalt geblieben“

Ombudsfrau
14.12.2025 08:00
Ursula H. aus NÖ hat wie viele andere auch mit hohen Energiekosten zu kämpfen.
Ursula H. aus NÖ hat wie viele andere auch mit hohen Energiekosten zu kämpfen.(Bild: Johannes Hloch)

Wie groß der Bedarf an Unterstützung für Menschen, die sich ihre Energiekosten nicht mehr leisten können, ist, zeigt auch der Fall einer Niederösterreicherin. Sie erhielt Hilfe aus dem „Ein Funken Wärme“-Topf der Caritas.

Nach einem Schicksalsschlag zog Ursula H. in ein altes Bauernhaus in Niederösterreich. Bereut hat die 64-Jährige den Umzug nie, aber ein altes Haus zu heizen, wurde mit den steigenden Energiepreisen immer mehr zum Problem. „Alles wird teurer. Meine Betriebskosten steigen ununterbrochen, Lebensmittel aus dem Supermarkt kann ich mir nicht leisten“, sagt die Pensionistin.

Am Ende des Monats ist nichts mehr da
„Es geht so schleichend – da und dort ein paar Euro mehr und plötzlich weiß man nicht mehr, wie man überleben soll. Weil das Monat zu lang ist, für das Geld, das man hat.“ Damit spricht sie sicher vielen aus der Seele.

Obwohl Frau H. sparsam lebt, versucht Energie zu sparen und beim Sozialmarkt einkauft, geht sich der Lebensbedarf kaum aus. „Wenn ich zurückdenke an meine Eltern, die mit einem mittleren Gehalt genug hatten, um eine Familie gut durchzubringen, frage ich mich schon manchmal, was passiert ist. Heute ist das nicht mehr möglich.“

Heizen nicht mehr leistbar
Vor ein paar Jahren hat sie die Gas-Abrechnung fast ruiniert. Weil es günstiger war, heizte sie daraufhin mit Strom. „Letztes Jahr hat das gut funktioniert, so warm brauche ich es nicht. Aber heuer sind die Strompreise wieder gestiegen, ebenso die Netzkosten“, klagt die Pensionistin. „Es geht ja nicht nur mir so. Viele Haushalte haben das gespürt“.

Viele können Kosten nicht mehr stemmen – „Ein Funken Wärme“ hilft
Dass die Not groß ist, spüren auch die Sozialberatungsstellen der Caritas. Ursula H. ist eine von vielen Menschen, die sich zuletzt verzweifelt gemeldet haben, weil die Energiekosten allein nicht mehr zu stemmen waren. Neben einer Unterstützung für die Jahresabrechnung bekommt Frau H. auch eine Energieberatung. Dabei wird geschaut, wo man noch etwas optimieren kann in ihrem Haus.

Caritas

Damit muss sie sich hoffentlich weniger Sorgen machen, im Winter im Kalten zu sitzen. „Ich weiß die Hilfe der Caritas sehr zu schätzen, aber ich hoffe, dass ich sie in Zukunft nicht mehr brauche.“

Wenn Sie in einer finanziellen Notlage sind und Ihre Energierechnung nicht bezahlen können, erhalten Sie hier Unterstützung über die Caritas.

Porträt von Kate Stalla
Kate Stalla
