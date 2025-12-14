„Ohne Hilfe wäre es bei mir daheim kalt geblieben“

Viele können Kosten nicht mehr stemmen – „Ein Funken Wärme“ hilft

Dass die Not groß ist, spüren auch die Sozialberatungsstellen der Caritas. Ursula H. ist eine von vielen Menschen, die sich zuletzt verzweifelt gemeldet haben, weil die Energiekosten allein nicht mehr zu stemmen waren. Neben einer Unterstützung für die Jahresabrechnung bekommt Frau H. auch eine Energieberatung. Dabei wird geschaut, wo man noch etwas optimieren kann in ihrem Haus.