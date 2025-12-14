Wie Paul gegen „Bösewichte“ in seinem Körper ringt

Sorgen um Gesundheit und Finanzen

Um seine Genesung nicht zu gefährden, hat die Familie ihr Sozialleben heruntergefahren – Pläne haben sich geändert. „Ich wollte eigentlich schnell wieder arbeiten gehen. Stattdessen musste mein Mann seine Arbeitszeit reduzieren“, sagt die 34-Jährige. Trotzdem läuft der Kredit für den Hausumbau weiter, zur Sorge um die Gesundheit kommen finanzielle Probleme, erzählen die Eltern: „Seit der Diagnose leben wir in einer eigenen Welt, die sich mit anderer Geschwindigkeit dreht.“