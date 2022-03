Polizei sucht Opfer von frechem Spendenbetrüger

Ein 38-jähriger Mann sammelte Ende Februar in Attnang-Puchheim an mehreren Tagen Geld von älteren Menschen. Dabei gab er sich als Mitglied eines Musikvereins aus und sammelte in deren Namen. Er ging etwa ein Mehrparteienhaus ab, läutete an den Wohnungstüren und gab sich als Vereinsmitglied aus. So erhielt er von älteren Opfern Bargeld.