Metronomy: Pop-Comeback mit angezogener Handbremse

Vor allem die neuen Songs fügen sich überraschend gut in die Setlist ein und werden im Direktvergleich zum Album bombastischer gestaltet. „It’s Good To Be Back“ ist der Feelgood-Track des Abends und „Things Will Be Fine“ dient als immerwährendes Mantra in prekären und furchtbaren Zeiten. Dazwischen bleibt auch Platz für Klassiker. Das kasperlhafte „Salted Caramel Ice Cream“ zeugt vom etwas zu sehr ausstaffierten Selbstvertrauen der „Metronomy Forever“-Ära, doch mit dem wohl größten Bandhit „The Look“ findet man schnell wieder in die Spur. Dazwischen mäandert man geschickt zwischen Nirvana und Dead Disco, während Mount von den tollen Dingen schwärmt, die er in Wien gesehen hat. „Deichmann“ und „Intersport“ in allen Ehren, aber ein bisschen mehr als eine kleine Simmering-Runde hätte die Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole dann doch zu bieten. Gut gemeint ist halt nicht automatisch gut gebrüllt.