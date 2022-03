Energiekosten: Brunner für zielgerichtete Hilfen

Kein Korruptionsproblem in Österreich

Dass Österreich ein Korruptionsproblem habe, wie Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ meinte, glaubt Brunner nicht. Zwar habe es Vorgänge im Finanzministerium (Stichwort: Beinschab-Studien) gegeben, „die nicht in Ordnung gewesen sind“. Dies habe auch der von seinem Vorgänger Gernot Blümel in die Wege geleitete interne Revisionsbericht zutage gefördert. Hier habe man aber schnell gehandelt und alles gleich an die WKStA weitergeleitet, so Brunner. Zudem habe man Maßnahmen für mehr Transparenz gesetzt. In der Finanzcausa um Investor Siegfried Wolf verwies Brunner auf die geltenden, „klaren Regeln“. Der Fall wird von der WKStA geprüft, so Brunner: „Man wird sehen, was herauskommt.“ Falls Wolf einen „Steuerrabatt“ bekommen habe, müssten die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden.