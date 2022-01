Energiegipfel-Paket für Opposition unzureichend

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sprach nach dem Gipfel von einem „wichtigen Schritt“, erinnerte aber auch an das von der Organisation geforderte Winterpaket. „Der angekündigte Energiekostenausgleich und der Teuerungsausgleich für BezieherInnen kleiner Einkommen machen unsere Forderung nach weiteren konkreten Maßnahmen nicht obsolet“, wünscht sich Katzian noch mehr Entlastung. Der Gewerkschaftsbund fordert auch eine zeitlich begrenzte Senkung der Umsatzsteuer auf Gas und Strom für alle Haushalte - eine Möglichkeit, die auch die EU-Kommission vorgeschlagen habe. Zudem müssten Taggelder, Diäten und Zuschläge dringend an die Inflation angepasst werden.„Diese Leistungen haben teilweise seit der letzten Anpassung bis zu 70 Prozent an Wert verloren“, so Katzian.