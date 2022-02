Kurz & Co. sehen sich durch Beinschab entlastet

Volkspartei: „Vorwürfe haben sich in Luft aufgelöst“

Für die Volkspartei seien „sowohl die Absurdität als auch die Substanzlosigkeit aller Vorwürfe, mit denen der ehemalige Bundeskanzler konfrontiert war“, bewiesen. Die Vorwürfe hätten sich in Luft aufgelöst, betont am Freitag die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner. Kurz sei von der Opposition monatelang die Unschuldsvermutung verweigert worden, erklärte sie und forderte, „dass sich alle, die sich an der Vorverurteilung beteiligt haben, entschuldigen“.