Nehammer beruft zum Wochenende Energiegipfel ein

„Verschiedene Vorschläge am Tisch“

„Bereits Anfang des Jahres haben wir ein Paket gegen die Teuerung geschnürt, das insbesondere Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Es liegen nun viele verschiedene Vorschläge am Tisch, diese wollen wir mit Wirtschaftsexperten und Energieunternehmen diskutieren und prüfen“, kündigte der Kanzler am Freitag in einer Aussendung an. „In einem nächsten Schritt werden wir dann auf politischer Ebene beraten, welche Maßnahmen es sein können, mit denen wir die Teuerung wirksam bekämpfen“, stellte Nehammer in Aussicht.