„Kai“ führte Einsatzkräfte zu vermisstem Tiroler

Große Suchaktion am Mittwoch im Tiroler Oberland: Ein gesundheitlich beeinträchtigter Pensionist (78) war spurlos aus seiner Wohnung in Fließ (Bezirk Landeck) verschwunden. Im Zuge des Einsatzes konnte der abgängige Mann schließlich dank des Polizeihundes „Kai“ in einem vereisten und unwegsamen Gelände leicht verletzt aufgefunden werden.