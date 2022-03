66-jähriger Leondinger griff zum Elektroschocker

Alter schützt nicht vor Beziehungsproblemen: Das zeigte sich beim Prozess gegen einen Leondinger, der im Jänner seine Noch-Lebensgefährtin mit einem Elektroschocker attackiert, mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt hatte. Als es um das Motiv ging, brach der Angeklagte vor Richter Clemens Hödlmoser am Mittwoch fast in Tränen aus. „Ich bin jetzt fast 67 Jahre alt und muss noch einmal neu anfangen. Ich habe mein ganzes Geld in den Umbau ihres Hauses gesteckt.“