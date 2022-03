Gegen, anstatt mit dem SCR Altach

Ein alter Bekannter ist am Wochenende im Schnabelholz zu Gast: Klaus Schmidt wusste am Montagnachmittag noch nicht, dass er am Samstag in Vorarlberg sein würde. Erst am frühen Abend ereilte den ehemaligen Altach-Trainer der Ruf des TSV Hartberg, dort wurde Kurt Russ entlassen. Nun soll der Steirer Schmidt die Talfahrt des oststeirischen Bundesligisten stoppen.