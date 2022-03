Ein Festival im Zeichen der Vinyl-Schallplatte

Sechs Live-Bands spielen bei vier Vinyl-Händlern

In diesem Sinne werden auch in Innsbruck am 23. April von 12 bis 23 Uhr an vier Orten (Musikladen Innsbruck, twosides - recordstore, Nabu Records und Tribaun) kleine Konzerte von HI5, CLERQ e-coistic, Julia Costa, Spliff & Rudi Montaire, Alexa Don’t Text Her und Jesse Grande stattfinden. Die Besucher haben die Möglichkeit, alle Auftritte zu besuchen und zwischen den Sets in den lokalen Plattenläden zu stöbern sowie spezielle Releases des RSD zu erwerben. Das Event ist eine Crosspromotion von heimischen Acts, Plattenläden und Teilnehmern am internationalen „Record Store Day“.