Auf Zigaretten-Streit folgten Prügel mit Nudelholz

Nicht nur schmerzhaft, sondern auch mit Verletzungen hat ein Streit eines Paares am Montag in Wien geendet - allerdings lediglich für den Lebensgefährten einer 56-jährigen Wienerin. Banaler Auslöser der Auseinandersetzung waren Zigaretten, doch die Verdächtige geriet derart in Rage, dass sie zu einem Nudelholz griff.