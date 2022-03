Après-Ski-Einsätze: Tirols Bergretter in Sorge

Mehr Alarmierungen als im Durchschnitt in Gerlos

In Gerlos, einem anderen Tiroler Après-Ski-Dorado, singen die Bergretter ein ähnliches Lied. Dort waren die Einsatzkräfte bereits vor Ende der Corona-Regeln stark gefordert. „Wir hatten in dieser Saison bisher rund 25 solcher Einsätze - deutlich mehr als in den vergangenen Jahren“, informiert Ortsstellenleiter Jakob Dörfler.