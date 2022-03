Lithium-Ionen-Alternativen: Ladepunkt entscheidend

Ein Problem mit Lithium-Ionen-Batterien, wie sie massenweise in Elektroautos eingesetzt werden, sind die dafür benötigten Materialien, erklärt Stefan Freunberger vom Institute of Science and Technology (IST) Austria im niederösterreichischen Klosterneuburg. Kobalt, Nickel oder Mangan werden oft unter fragwürdigsten Bedingungen abgebaut, sind teuer und toxisch. Um eine Batterie mit diesen Zutaten herzustellen, braucht es viel Energie: „Pro Kilowattstunde Speicherkapazität einer Lithium-Ionen-Batterie muss man in der Produktion grob zwischen 350 und 400 Kilowattstunden hineinstecken.“ Schwierig gestaltet sich auch das Recycling.