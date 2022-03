„Die meisten Menschen sorgen viel zu spät vor“

Der Krieg ist nahe, die Bilder und Videos verheerend – die Oberösterreicher haben Angst. Ganz deutlich merkt man das im Shop des oö. Zivilschutzverbandes: „Am Tag, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben sich die Bestellungen in unserem Shop verzehnfacht“, erinnert sich Geschäftsführer Josef Lindner. Die Notfallboxen, das 12er-Set Dosenbrot, die Kurbeltaschenlampe, Wasserentkeimungstabletten, LED-Wandlichter – alles ausverkauft, derzeit nicht lieferbar. „Die Oberösterreicher sorgen viel zu spät vor. Jetzt, wo der Katastrophenfall näher ist, machen sich viele Gedanken. Eigentlich bräuchte man aber jetzt keine Sorgen haben, wenn man bereits vorgesorgt hätte. Natürlich haben wir derzeit nicht so viel lagernd, wir haben damit ja nicht gerechnet“, so Lindner.