Emmanuel Macron: Der letzte Draht zu Putin

In der Diplomatie gibt es auch und ganz speziell in Konfliktsituationen die ganz oben stehende Maxime, niemals die letzte Tür zuzuknallen, soll heißen, in jeder Situation, in jedem Fall noch einen letzten Gesprächskanal offen zu lassen. Das gilt natürlich auch im Krieg um die Ukraine. Im Konflikt mit Putin, der dieses wahnsinnige Morden angezettelt hat und seinen blutgetränkten Plan ohne Rücksicht weiterzieht.