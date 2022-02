Muss sich Putin für Kriegsverbrechen verantworten?

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) will offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine einleiten. Das kündigte Chefankläger Karim Khan am Montagabend in Den Haag an. Die Untersuchung werde „so schnell wie möglich“ in Gang gesetzt. Bereits kurz nach der russischen Invasion von Staatschef Wladimir Putin in die Ukraine in der vergangenen Woche hatte Khan erklärt, er beobachte die Lage eingehend.