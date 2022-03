„Nähern uns Text von unterschiedlichen Enden“

Mit ihrem gemeinsamen Theatertext „Alice verschwindet“ haben sich Matter*Verse gegen 40 weitere Bewerber durchgesetzt. Nun sind die Thomas-Bernhard-Stipendiaten in Linz, um das Stück zu vollenden. Eine Erleichterung für den Arbeitsprozess, sitzen die beiden jungen Frauen doch normalerweise in verschiedenen Städten: Berlin und Leipzig. Auch wenn beide weiterhin auch alleine Texte schreiben, hat es vor allem in der Zusammenarbeit „klick“ gemacht: „Wir beschäftigen uns mit ähnlichen Themen, nähern uns aber von unterschiedlichen Enden einem Text“, erklären sie. Mittels gegenseitiger Interviews finden sie zu Beginn Thema und Zugang, auch während des Schreibprozesses sind paradoxerweise 50 Prozent der Arbeit Gespräche. Gemeinsame Online-Dokumente ermöglichen dann das gegenseitige Überarbeiten und Weiterschreiben.