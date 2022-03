Nur mehr 60.000 Menschen sind in NÖ auf Job-Suche

Die Wirtschaft in NÖ erlebte in den vergangenen Monaten einen beispiellosen Aufschwung. Das zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Niedriger als zu Beginn dieser Woche war die Arbeitslosenquote im Land zuletzt im Februar 1990. Doch die Fachleute rechnen jetzt mit negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.