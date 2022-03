Pinzgauer Grundverkäufe oft schwer nachvollziehbar

* So wird etwa die Dokumentation der Verfahren kritisiert. Da wurden die selben Aktenzahlen bei der Bezirksverwaltungsbehörde Zell am See und der Grundverkehrskommission Pinzgau verwendet. Dadurch ist nicht ersichtlich, welche Behörde tatsächlich zuständig ist. Weiters ist für den Rechnungshof die Protokollierung der Verfahren ein Problem. Ohne ergänzende Niederschriften in den Protokollen sind Entscheidungen nicht nachvollziehbar.

Viele Anträge wurden nur auf die Schlüssigkeit geprüft, nicht aber, welche Kommission tatsächlich zuständig ist.