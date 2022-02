„Krone“-Familie hilft Kindern im Ukraine-Krieg

In den Schulklassen der Ukraine warnten bereits bisher Schilder vor Minen. „Viele Kinder sind seit Jahren an regelmäßig stattfindenden Beschuss gewöhnt“, schildert der Präsident der Caritas Österreich, Michael Landau. Kinder, fünf oder sieben Jahre alt, die an Beschuss gewöhnt sind. Was macht das wohl mit einer Kinderseele, wenn man regelmäßig in improvisierte Schutzbunker flüchten muss? „Psychosozialer Stress, Albträume, Aggressionen und Panikattacken machen den Kleinen schwer zu schaffen“, so Landau.