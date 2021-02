„Krone“ und Caritas starten erneut Corona-Nothilfe

Das Kleinste brabbelt munter dahin, die zwei größeren sind ganz in ihr Spiel vertieft. Sie wissen nichts von den Sorgen ihrer Eltern. Charles lächelt seine Kinder liebevoll an. Er möchte wie alle Eltern nur, dass es ihnen gut geht. Doch mittlerweile wird es knapp. Finanziell. Familie L. entspricht nicht dem klassischen Bild, das man sich unter „arm“ vorstellt - und gerade deswegen steht sie für so viele Familien in Österreich, die nun in der Krise um ihre Existenz kämpfen müssen. Familie L. ging es bis vor Corona gut, sie lebt in einem Haus in Niederösterreich. Charles arbeitete in der gehobenen Gastronomie, zuletzt als Kellner. Doch vor einem Jahr im März, als alles begann, wurde er arbeitslos. „Von heute auf morgen wurden wir alle gekündigt“, erinnert er sich.