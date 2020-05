Helfen und Plaudern: Gesichter der Menschlichkeit

Kochen

80 Semmelknödel, 40 Portionen Schweinsbraten und Co.: Koch Andrej Primšar (31) und Freundin Andrea Starc (27) aus St. Kanzian am Klopeiner See in Kärnten ist schon so einiges vom Herd gesprungen. Das Paar kocht bei sich zu Hause für Obdachlose im Eggerheim in Klagenfurt vor.