Aktion „füreinand“: Danke an die Freiwilligen!

Seit zwei Jahren stärkt „füreinand“ die Mitmenschlichkeit in Österreich. Und kaum je zuvor war die Initiative von „Krone“ und Caritas notwendiger als seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. „Gemeinsam mit vielen Freiwilligen verteilen wir jetzt Sachspenden für geflüchtete Menschen. Wir stellen Dolmetscher bereit und helfen beim Ankommen in Österreich“, umreißt Caritas-Präsident Michael Landau die großartige Hilfe von vielen. Sein Direktor in Wien, Klaus Schwertner, ahnt: „Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon.“