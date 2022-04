„Krone“-Leser spenden 2 Millionen Euro für Ukraine

„Mama, lass uns gehen“ – ein Satz, und eine 24-stündige Flucht aus dem zerbombten Kiew folgte. „Wir waren im Badezimmer, als es geschah. Die Wände haben gezittert. Und wir auch“, erzählt Alina. „Viele Dörfer waren bereits zerstört. Wir konnten nicht mehr bleiben“, sagt sie und zeigt auf ein Foto: Tochter Alina im Luftschutzkeller in Kiew. Knapp einen Monat später sind die beiden in Sicherheit. In Mukatschewo, ganz im Westen des Landes, werden sie von der Caritas betreut. An das Leben ohne die Angriffe musste sich die Siebenjährige erst gewöhnen.