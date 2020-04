Ski-Star Anna Veith verlost Startnummer, Ski & Co.

Dank von Caritas-Präsident Landau

„Anna Veith ist eine von Tausenden Österreicherinnen und Österreichern, die sich in den vergangenen Tagen bei uns gemeldet haben, weil sie helfen wollen. Ihr Engagement zeigt, dass wir jetzt in der Krise alle zusammenhalten müssen. Ein besonders herzliches Dankeschön an eine große Sportlerin und außergewöhnliche Persönlichkeit“, so Caritas-Präsident Michael Landau zum Engagement von Veith.