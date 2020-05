Corona-Nothilfe brachte bisher 6,5 Millionen Euro

„Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand dankt mit persönlichen Worten

Liebe Leserinnen, liebe Leser!



Die Welt, Europa, Österreich erlebt seit zwei Monaten einen nie da gewesenen Ausnahmezustand. Eine Zeit, die für jeden große Herausforderungen bedeutet. Eine Zeit, die uns aber auch zeigt, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität sind. Da ist die Politik gefordert, und wir alle! Die Zahl der arbeitslosen und armutsbetroffenen Menschen in Österreich ist durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen rasant gestiegen. Das bedeutet, dass Menschen in Notsituationen kommen können, die das zuvor niemals gedacht hätten. Und dass es für diejenigen, für die es schon vor der Krise „eng“ war, jetzt noch schwieriger wird. Mindestpensionisten, Alleinerzieher, obdachlose Menschen.



Die Anfragen in den Sozialberatungsstellen der Caritas sind in diesen Wochen stark gestiegen! Als Familienunternehmen fühlen wir uns unserer „Krone“-Familie stark verbunden. Das ist es, was die „Krone“ schon immer ausgezeichnet hat: zusammenzuhalten und auf die Schwächsten in unserem Land nicht zu vergessen! Dass unsere Aktion „Die Krone hilft. Corona-Nothilfe“ ein so großer Erfolg wurde, konnten auch wir nicht absehen.



Die gemeinsame Hilfsaktion mit der Caritas hat die Rekordsumme von mehr als 6,5 Millionen Euro eingebracht! Dankeschön allen Lesern, die sich mit einer Spende beteiligt haben, allen Unternehmen, die in diesen fordernden Zeiten einen Beitrag leisten, und allen, die daran mitgeholfen haben! Die Verbreitung des Virus bekämpfen wir mit den bekannten Maßnahmen, seine Folgen mit Mut. Haltung. Miteinander.



Ihr Christoph Dichand