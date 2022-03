Ukrainische Kinder harren im Bunker aus

Wie lange müssen sie sich verstecken?

Neugeborene, deren erste Erfahrung mit der Welt das Leid des Krieges ist. Die Freude von Müttern, gesunde Babys auf die Welt gebracht zu haben, verwandelt sich in Angst. Wie lange müssen sie sich verstecken? Die, die können, fliehen. Wie die 35 Kinder, die in einem Zentrum der Caritas, dem Fonds Aspern in Kiew, untergebracht waren. Zusammen mit ihren Betreuern haben sie am Wochenende den letzten Zug Richtung Westen erwischt. Weg von Bomben und Sirenen. Raus aus der Hölle. Vorerst.