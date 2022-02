Hilfsaktion für Kinder von „Krone“ und Caritas

„Mama, was ist da draußen eigentlich los?", scheint dieser Bub auf unserem Foto aus der umkämpften Region Luhansk seine Mutter zu fragen und streckt sein Händchen instinktiv auf die Fensterscheiben. Wie erklärt man Kindern, dass plötzlich Krieg ist? Die Explosionen mitten in der Nacht, die ohrenbetäubenden Sirenen und die Flucht durch die Dunkelheit in den eisig kalten Luftschutzbunker?