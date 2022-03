Caritas in Lemberg: „Danke für die große Hilfe“

„Europa muss wissen, was hier passiert“

Sie leben jetzt in einem ehemaligen Kindergarten, wo Anna stundenlang am Herd steht. 200 Portionen gehen jeden Tag raus. Insgesamt betreut die Caritas in Lemberg im Schnitt 300 Menschen. „Es ist wichtig, dass ihr da seid. Europa muss wissen, was hier passiert“, sagt Ivanko, der seinen Job in Berlin an den Nagel gehängt hat, um in seiner Heimat zu helfen.