Im Kampf gegen Krise: Vom Mut, sich Hilfe zu holen

Der Gang zur Caritas fiel nicht leicht

Was der jungen Mutter blieb, sind viele offene Rechnungen. Sie wusste nicht mehr, woher sie das Geld zum Bezahlen nehmen sollte. Letztlich wandte sich Susanne an die Sozialberatung der Caritas Kärnten, wo sie Unterstützung bekam: „Mir fiel der Gang schwer, aber ich sah keinen anderen Ausweg mehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in so eine Situation kommen könnte“, sagt Susanne.