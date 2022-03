10 Antworten: Wie man Flüchtlinge privat aufnimmt

1. Reicht ein Zimmer in meiner Wohnung aus? Was muss ich mindestens zur Verfügung stellen können?

Alles, was leer steht, soll angeboten werden! Eine Couch im Wohnzimmer ist natürlich zu wenig, aber in einem 15-Quadratmeter-Zimmer finden schon zwei Personen Platz. Und: Jedes Zimmer ist besser, als ein Bett in einem Turnsaal. Grundvoraussetzungen sind der (geteilte) Zugang zu einem Bad und einer Küche.