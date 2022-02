Frühlingserwachen in der Kunst

Frühlingserwachen herrscht nicht nur in der Natur, sondern auch in der oberösterreichischen Kunstwelt: Es gibt zahlreiche neue Ausstellungen in Galerien und Museen zu entdecken. Heimische Künstler stehen in der Galerie Schloss Puchheim, im Museum Angerlehner und beim Verein Die Kunstschaffenden im Vordergrund.