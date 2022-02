Touristenboot gekentert: Mindestens 13 Todesopfer

Bei einem Passagierboot-Unglück in Zentralvietnam sind Medienberichten zufolge mindestens 13 Menschen gestorben. Das Schiff mit 39 Menschen an Bord sei bei widrigen Wetterbedingungen am Samstagnachmittag rund drei Kilometer vor einem Strand in der Provinz Quang Nam mit dem beliebten Badeort Hoi An gekentert.