Asfinag und Messe als mögliche Notquartiere

Im medizinischen Bereich bietet das Land ebenfalls seine Hilfe an. Die Lieferung von Hilfsgütern in die Ukraine wird von der Bundesregierung koordiniert. Ein erster Transport verließ am Freitag Österreich. „Nach Maßgabe“ wird auch Salzburg hier medizinisches Material bereitstellen. Derzeit sei aber noch unklar, welche Güter gebraucht werden, heißt es. Haslauer hat auch veranlasst, dass „Vorbereitungen getroffen werden, falls Ersuchen um Operationen oder die Übernahme von Patienten an unsere Spitäler herangetragen werden“, wie der Landeshauptmann sagt.